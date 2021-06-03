日本供應AZ疫苗 日航客機載貨4日下午抵台 21:442021/06/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 AZ疫苗。(圖／美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本將供應台灣英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠製疫苗。日本航空將於明天下午以客機載貨方式運抵桃園國際機場。 日航台灣分公司證實，日航將以定期航班JL809載運疫苗到台灣，預計明天下午到桃園國際機場，但這班班機不載客僅載貨。 日航JL809班機是東京飛台灣定期航班，表定降落桃園機場時間是下午2時40分，原本4日的航班是取消，明天則特別載運武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗而飛航。 產經新聞：日本提供台灣124萬劑AZ疫苗 4日抵台 日本3000萬劑AZ疫苗暫不施打 可望6月部份供台 (中央社) #台灣 #日航 #日本 #AZ疫苗 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫後第一槍 長榮北美線下周增班 04:102021/06/03 財經焦點 30多歲男接種AZ併發血栓 友人踢爆：自費70萬才保命 16:382021/06/03 生活 六月底大規模接種 新冠疫苗5大重點懶人包 13:422021/06/03 生活 國人關注疫苗何時取得施打 蘇貞昌：會陸續抵達 15:382021/06/03 政治 香港BNT疫苗打不完 趙少康籲港府：開放台灣人去打疫苗 13:032021/06/03 政治 美西團超夯 華航換大飛機載客 04:102021/06/03 財經要聞 全球4大組織 促富國公平分配疫苗 04:102021/06/03 焦點要聞 日外相：有緊急助台獲新冠疫苗必要 協調月中提供 14:152021/06/03 國際 蔡政府取得疫苗進度落後 近百輛汽車集結總統府鳴喇叭「要疫苗」 15:412021/06/03 政治 陳宜民強力呼籲政府 年長者接種疫苗順序應提前到第三 17:032021/06/03 政治 他爆6月驚人疫苗數量抵台 這一掛股票先押了 18:332021/06/03 財經 生活熱門新聞 下波梅雨時間曝 水庫救援2.0！豪大雨連下3天 - 生活 蔡丁貴挺國產疫苗自己飛美打BNT 柯P兩年前一句話又神預言 - 生活 UberEats遭爆集體拒送麥當勞 外送員吐黑暗內幕：看到直接棄單 - 生活 新北今再暴增310例 「這一區」確診數飆高 - 生活 彩雲颱風直逼台灣 氣象局23：30發布陸上颱風警報 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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