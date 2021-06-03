日本將供應台灣英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠製疫苗。日本航空將於明天下午以客機載貨方式運抵桃園國際機場。

日航台灣分公司證實，日航將以定期航班JL809載運疫苗到台灣，預計明天下午到桃園國際機場，但這班班機不載客僅載貨。

日航JL809班機是東京飛台灣定期航班，表定降落桃園機場時間是下午2時40分，原本4日的航班是取消，明天則特別載運武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗而飛航。

(中央社)