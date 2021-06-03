1名網友分享在疫情專責病房工作的護理師女友1日生活，他說女友每天光是穿脫防護裝備就須花上數小時，休息時脫下裝備時，原本制服的背面全被汗水沾濕，雙手也被汗水泡到發皺，他公開2張女友工作照片，讓網友大感心疼；此外，女友下班後還得打報告、紀錄工作，休假時需上救護課程，幾乎沒有完整休息的時間。

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1名網友在Dcard上分享疫情期間，護理師女友的1日生活，他說女友因為好勝心與熱心，自願到專責病房工作，每天上班進入負壓病房（紅區）前需花許多時間穿戴防疫裝備，休息時又要小心地脫掉，脫掉後全身是汗，吹到冷氣還會不斷發抖，接著要洗澡才能出病房，休息結束後仍要以相同的程序進入病房，「光上班穿脫可能就要好幾小時」。

護理師女友休息時脫下裝備時，原本制服的背面全被汗水沾濕，雙手也被汗水泡到發皺，男友公開工作時的照片。（圖／翻攝自Dcard）

護理師女友休息時脫下裝備時，原本制服的背面全被汗水沾濕，雙手也被汗水泡到發皺，男友公開工作時的照片。（圖／翻攝自Dcard）

該網友說，女友休息時間只能1人待在空房間，若真的有同事在場，需保持距離坐著，連走路都有專門的劃分區；他在文章分享幾張女友的工作照片，女友脫下防護衣後，可見藍色的制服背後全被汗水浸溼、變深色，她說「這個汗量是我昨天在裡面待2小時，去玩水欸」，另1張照片則是雙手被汗水浸到發皺，也讓她直呼「跟泡在水裡1天沒兩樣」。

該網友說，女友每天都要操作複雜的維生儀器，下班後要打工作報告，休假還要上加護照護的課程，前幾個月幾乎沒什麼休息；他因此跟同樣有護理師女友的網友說，「現在她們需要的，就是你的打氣鼓勵和陪伴（電話），我個人都半夜晚睡，或者凌晨早起陪她聊天。」許多網友則留言說「辛苦了」、「為醫護朋友加油」。

(中時新聞網)