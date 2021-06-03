行政院今日召開記者會說明紓困4.0方案。國發會主委龔明鑫表示，這次紓困與去年相比，將增加330萬人次受惠，總計可達730萬人次。另外也將增加勞工每人10萬首年免息貸款等相關紓困貸款措施，預計增加8千億。

龔明鑫指出，紓困4.0新增孩童家庭防疫補貼，家中若有國小以下孩童或國高中以下身障學生家庭，每位孩童補助1萬元。而自營業者、無一定雇主勞工（小攤販、小店家、接案工作者），也可獲得1萬至3萬補助，發放人數從去年113萬人，增加至今年的185萬人。

龔明鑫說，其他如自營或無一定雇主之藝文工作者、遊覽車、計程車、租賃車司機、導遊領隊等等，每人每月發放1萬元，發放3個月。而視障按摩師，因屬弱勢中的弱勢，將發放每月1.5萬元，發放3個月。此次紓困4.0的總發放人數，從去年400萬人，提升至今年730萬人。

龔明鑫表示，今年5月至7月營業額減少達50％以上的事業，都可申請補貼，政府將依員工數，以每位4萬元計算，給予一次性營運補貼。

龔明鑫指出，製造業與技術服務業的紓困只到今年6月，主因是這波疫情並未波及製造業，製造業出口狀況仍非常好，昨日國際信用評等機構穆迪（Moody’s）預估我國在這波疫情下經濟成長率可達到5.8％，因此這波紓困對象主要是內需的服務業。

龔明鑫說，將提供勞工紓困貸款500億，每人最高10萬元；中小企業紓困貸款保證規模，增加1200億；公股銀行紓困貸款增加5500億；農業貸款新增228億；央行中小企業貸款額度由原來3000億，增至4000億，因此總計這波會額外增加8000億。

龔明鑫表示，如民眾有任何疑問，只要撥打1988專線，即有專人協助回答紓困振興相關問題。

(中時 )