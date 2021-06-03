新冠疫情確診病例連兩天攀升，指揮官陳時中今說，最近看到20歲至39歲的年輕族群染疫比例增加，可能跟前陣子疫情比較緩，導致鬆懈且群聚感染。國民黨主席江啟臣痛批陳時中「錯了」，他強調，這說明年輕人在疫情下的艱困處境，並反問政府缺疫苗、缺電、缺水不也是政府鬆懈嗎？

江啟臣表示，沒有人想要生病，更沒有人應該在這場疫情中被獵巫，陳時中批評年輕人防疫鬆懈，染疫比例高，他告訴陳時中，這不是一個數字，更不是年輕人鬆懈，這是說明年輕人在疫情下的艱困處境。

江啟臣指出，20多歲的年輕人面臨低薪的就業環境，更有可能背著沈重學貸，遇到疫情更顯經濟脆弱，隨時都有可能陷入經濟困境，如果不用上班就能養活自己，誰想要硬著頭皮出門？

江啟臣說，30多歲的年輕人，面臨的可能是小孩剛出身，從尿布、奶粉、托嬰、幼兒園的學費，一張眼就是要賺錢養家，冒著染疫的風險出門上班，因為收入減少影響的就是一個家庭，出門就是為了爭口飯來活命。

江啟臣不滿反問，疫情爆發、沒有疫苗、全台缺電、缺水，不就是政府鬆懈嗎？政府何時檢討過自己？民眾只聽到政府不斷的指責民眾。他說，疫情當前，此時此刻作為一個有能的政府，團結國人才是正途，若用推卸責任的方式，指責國人、批評青年，更顯示政府已經無力拚防疫，全力拚政治，「掌權者，請先檢討自己！」

(中時 )