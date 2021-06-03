陳零九與小禎、婁峻碩主持衛視《CARRY吧玩家們》，衛視中文台表示疫情發展以來，衛視中文台及製作單位嚴守防疫相關規範，《CARRY吧玩家們》5月初最後一次錄影之後，隨即暫停錄影作業，製作團隊目前健康狀況良好，感謝各界關心，也請大家為主持人陳零九加油打氣，祝福零九早日康復。

小禎經紀人表示，上月13日最後一次錄影隔兩天就升三級警戒，小禎3個禮拜未出門，都乖乖居家防疫，目前沒有接到相關單位的通知；稍晚小禎本人則回應：「今天聽到也是真的嚇一跳，當然是希望零九能夠平安，快快恢復！為他禱告。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )