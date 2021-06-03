線上教學也走AI風！校園爆疫情全面線上教學，勤益科大體育課瑜珈老師夏綠荷規劃的線上教學課程，學生閱覽動態教學影片後，要再上傳指定瑜珈姿勢作業照片，一定要「動起來」。此外，搭配她研究開發的「AI瑜珈輔助系統」，可立即判讀照片加以評分、並提出改善建議，不但可即時互動，還可完整記錄學習過程。

勤益科大專任體育老師夏綠荷，是科技部資訊教育學門成員，投入數位科技教學研究已有8年，在勤益科大數位學習平台的瑜珈課程及「AI瑜珈輔助系統」，可銜接銜遠距教學任務，大受師生青睞。此外，她規劃線上撞球教學計劃成果，曾刊登在國際期刊《社會科學引文索引》（SSCI），線上教學經驗豐富。

夏綠荷分析指出，體育課線上教學過去只用在課後強化自學，因課程常受限於場地及設備，要同步線上教學困難度較高， 她的瑜珈課遠距教學規劃非同步課程，她事先錄製動態教學影像上傳平台，讓學生在線上閱覽及自行練習，並指定提交上傳5個瑜珈姿勢動作照片，學生也可透過數位平台提問與老師互動。

夏綠荷並與學校資訊單位合作開發的「AI瑜珈輔助系統」運用在教學已累積2個學期的經驗，將持續滾動修正。她說，AI人工智慧可透過照片中肢體角度來辨識瑜珈姿勢動作的準確性，不但可立即評分，並可提出改善建議。

夏綠荷表示，學生自行練習持續精進，可將瑜珈動作照片持續上傳到「AI瑜珈輔助系統」，系統可作完整學習紀錄。此外，系統也進行分數排名，並會展示優秀作業，提供學生觀摩學習。

(中時 )