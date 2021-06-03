台灣新冠肺炎疫情從今年5月中本土確診病例居高不下，全國進入三級警戒，日常生活受到很大影響，許多體育活動停辦、運動場館無法開放，教育部體育署今天透過例行記者會，說明紓困方案，提供需要的事業及個人申請，體育署署長張少熙也表示，將按照行政院長蘇貞昌指示，「從寬、從速、從簡」三要素協助。

體育署綜合規劃組組長劉姿君指出，已向行政院爭取到12.01億元經費、推出「紓困方案4.0」，凡符合「運動產業發展條例」第4條規定，並受疫情影響發生營運困難之運動事業及相關從業人員，自今年6月7日起到8月31日止受理相關申請作業。

紓困4.0分運動事業和個人兩大類，在運動事業方面分兩類型方式補助，第一類型是於今年5、6、7月任一個月營業額，較今年3月至4月月平均或2019年同月之營業額減少達50%，以雇用員工數每位4萬元計算，提供一次性營業補貼；第二類型是受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資，提供以雇用員工數每位1萬元的企業一次性停業補貼，以及補貼受雇員工3萬元及就業安定基金1萬元，共4萬元的受雇員工補貼。

此外，運動事業相關從業人員酬勞因契約或工作約定暫停或取消，而致任1個月酬勞較今年3月至4月月平均或108年同月之酬勞減少達50%者，每人最高補助4萬元。

劉姿君說明，體育署國際組、全民組、競技組亦針對體育團體相關賽事或活動有補助，比照去年紓困方案，特定體育團體添購防疫用品及相關措施，最高補助60萬元，因新冠疫情賽事停辦、延辦或改地點等衍生費用如機票、膳宿等相關支出，補助單項協會等特定體育團補助有關人事薪資的酬勞，並免除協會本年度工作計畫10％自籌款限制，體育署會全力協助特定體育團體跟產業度過疫情、難關。

張少熙補充，整個紓困過程，行政院長蘇貞昌也交代，申請條件要「從寬」、申請程序跟撥款的速度要「從速」、文件和證明能「從簡」，體育署本著這些原則，在一定要求下會儘速做好紓困工作。

(中時 )