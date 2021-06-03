台南市長黃偉哲今天下午召開防疫記者會，率市府團隊向市民報告一次性補貼紓困及市場防疫措施。

黃偉哲說，防疫措施要做得到，不是天上畫大餅，單靠政府一再宣導沒用，防疫強度取決於人民自知與自制力，民眾關心市場實名制不到位的問題，南市府已協助各公有市場周邊流動攤販設置實聯制QR CODE，將市場專屬QR CODE設在各攤販，民眾不管從哪個入口進入或在任何攤販消費，都能掃碼登記。

經發局長陳凱凌指出，有關會展產業、貿易服務業、製造及技術服務業等，條件為今年4至6月任一月或同期營收減少5成以上（有稅籍登記），企業不能解散或自行歇業，不裁員不減薪或減班休息（配合國家防疫政策除外），補貼員工薪資4成，最多3個月，每月上限2萬元，還有補貼一次性營運資金（限新申請案），金額為全職員工人數×1萬元。

餐飲業、攝影業、美髮業、娛樂休閒業等商業服務業，補貼對象1，為今年5至7月任一月營收減少5成以上企業（有稅籍登記），提供補貼一次性營運資金，金額為我國全職員工人數×4萬元。

補貼對象2為受中央政府命令停業且給付員工薪水未達基本工資的企業，補貼企業全職員工數×1萬元，亦補貼員工一次性薪資3萬元，其中企業不能解散或自行歇業，離職員工數依企業規模大小有限制。

商業服務業紓困方案6月7日開始申請，截止日8月31日，一律採線上申請，必備文件包括申請書、營業額衰退50％證明文件、申請事業存摺影本，若有疑問可撥打中央紓困專線1988或是臺南紓困專線06-295-4293，也可查詢[email protected]台南紓困小幫手。

經發局表示，陸續派員於各市場、夜市宣導，要求自治會必須減少出入口，規畫進出動線並依坪數估算可容納之人數，並要求小吃攤禁止提供試吃、用餐區必須加裝隔板或減少座位數、每10天一次全面性消毒作業，因應疫情升溫，今年2月起增加消毒次數，截至5月已執行1449場次消毒作業，至8月底可執行2637次。

此外，現在有多項生鮮及美食外送服務，減少到市場群聚風險，截至6月3日商圈及市場累計訂單數2209筆，累計交易金額125萬7010元，每日平均約220筆訂單。

(中時 )