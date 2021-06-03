全美最大加密貨幣交易所Coinbase宣布推出狗狗幣（Dogecoin）交易，再加上對加密貨幣社群影響力龐大的特斯拉執行長穆斯克推文助陣，激勵狗狗幣價格在2日暴漲超過20％，市值飆到530億美元。

加密貨幣價格追蹤網站CoinDesk顯示，狗狗幣價格在2日盤中暴漲21％至0.41美元，創下2周新高，使狗狗幣市值達到530億美元，儘管5月以來市值蒸發將近一半。3日盤中狗狗幣價格小跌6.5％。

Coinbase 2日宣布3日起在專業版交易平台Coinbase Pro推出狗狗幣交易。相較於Coinbase一般平台開放大眾註冊交易比特幣及其他主流加密貨幣，Coinbase Pro是針對有經驗的投資人提供的進階版交易平台，除了提供更多數據圖表之外，還有更多分析工具供用戶使用，與Robinhood Markets、Bittrex Global等線上交易平台競爭。

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