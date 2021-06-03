陳零九確診新冠肺炎！他所屬的滾石唱片3日證實，陳零九為COVID-19確診者，已由救護車送進防疫旅館隔離中，一切依衛福部疾管署的安排進行後續相關處理。陳零九昨錄製影片像粉絲報平安，他戴灰色口罩，語氣低沉冷靜，臉色稍顯憔悴，「這病毒不是鬧著玩的」，並說「我現在是像感冒的感覺，有時心跳加快，晚上會呼吸困難，但現在狀況好轉滿多。」

陳零九在影片中說：「我在4天前發現自己呼吸困難，夜晚都會有點喘不過氣，去看了幾次門診之後，在31日去做快篩和核酸檢測，快篩是陰性、核酸是陽性。」他上月27日開始呼吸困難，但沒有發燒、咳嗽等症狀，去門診照X光片也正常，2日晚被通知確診，3日中午送到防疫旅館，他不忘呼籲大家「多洗手、戴口罩，好好照顧自己，平安健康」。

外傳「五堅情」2日有練舞，恐違反三級室內聚會限5人以下警戒規定，若其他團員有參與練舞行程，恐怕連舞蹈教室也有染疫危機。婁俊碩經紀人昨表示，婁俊碩2日沒去練舞彩排，且5月14日錄影後就沒跟陳零九碰面，除了固定出外買生活用品及1日外出工作，都盡量待在家中寫歌。

陳零九則在臉書道歉，寫下「首先先跟大家道歉，是我自己考慮的不夠周全，導致五堅情以及舞蹈教室的大家陷入疫情的風波裡面，我們絕對沒有故意隱藏既定的工作。」他表示，在5／31快篩陰性後，6／1又到耕莘醫院看診，醫生照完X光後說明他的肺及支氣管並沒有發炎，判斷是過敏他回家吃了過敏藥跟打掃房間後發現狀況好轉，查詢後認為快篩是陰性的話可以進行「自我健康監測」。

他因7月要拍攝該新歌MV，怕趕不上進度，考量吃完過敏藥後，在舞蹈教室先試跑了一下確定自己不會喘後，他覺得自己真的就只是過敏而已，他表示，整個過程他們跟老師們都是配戴著口罩的，但這對他們來說不是「聚會」、「玩耍」、「群聚」，而是「工作」。

他強調有打過1922詢問因為工作排程，需要進行練舞，是否許可？「只要練舞時要全程戴口罩，需要脫下口罩時有確實保持防疫距離，是可以，而練舞時大家都有戴上口罩。」目前參與練舞的三位團員皆在居家自主隔離中。

陳零九坦言，「我做錯的就是以為我自己是安全的，這樣沒有百分百的確認就把危險帶給大家，身為公眾人物的我做了不良的示範再次跟社會大眾道歉，希望大家都能在確定自己是安全的狀態下再出門。」他練完舞後還去了錄音室配唱，大約晚上9、10點返家才接到電話，被告知核酸是陽性的。他趕緊一一通知自己接觸過的人在家自我隔離，等待新北市衛生局的通知以及疫調。

黃偉晉日前因「五堅情」專輯籌備需求，曾與陳零九有接觸，但全程皆配戴口罩，經紀人表示：「昨晚得知零九確診的消息，黃偉晉第一時間便已居家自主隔離。目前尚待疫調通知是否為匡列對象及進行後續篩檢，同時將持續進行居家隔離並做自主健康管理14天。」

邱鋒澤表示目前身體狀況良好，「我已預約安排自費篩檢，有任何消息會跟大家說，也請大家注意防疫，多注意身體狀況。」小賴也在家中自主隔離，「身體狀況良好，沒有症狀」。

34歲的創作歌手陳零九因為《娛樂百分百》的狼人殺單元暴紅，與邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒（小賴）、婁峻碩組成「五堅情」，深受年輕人喜愛，5人不但一起主持節目，也籌備發行新歌，更將於8月唱進高雄巨蛋，人氣相當旺。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )