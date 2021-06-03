桃園市長鄭文燦3日指出，全國30個長照機構有確診事件，桃園需加強長照機構防疫指引，除看病都要PCR核酸檢測，長照或社福機構社工員、照服員約1.2萬人，本周六起開始預約施打疫苗，下周一起可在桃園12家合約院所及13個衛生所進行接種。

鄭文燦指出，由於全國30個長照機構有確診事件，雙北也有長照機構群聚事件，因此，桃園需加強長照機構防疫指引，如機構人員或住民有看診需求，需先與醫院預約，並進行PCR核酸檢測，避免造成醫院負擔，市府也提供11家責任醫院15台PCR快速檢測儀器、6500個檢驗試劑，保護醫院及住民的安全。

鄭文燦也說，長照機構、老福機構、身障機構、B級居家服務機構及B級日照中心等護理人員、社工員、照服員等，共計約1萬2000多人，將按照風險高低陸續施打疫苗，原則上自6月5日起開始預約，6月7日起可在桃園12家合約院所及13個衛生所進行接種；此外，長照機構內住民年紀大且多有慢性病、風險較高，也將提早納入施打對象，全面提高防疫標準。

(中時 )