台南市長黃偉哲3日上午率衛生局長許以霖向39化兵群弟兄致意。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

國內疫情持續嚴峻，台南市政府及相關單位攜手民間積極落實各項防疫措施，陸軍八軍團也派遣39化學兵群針對台南市重點地區進行消毒，實施高規格防疫，台南市長黃偉哲3日上午率衛生局長許以霖向39化兵群弟兄致意，今日39化學兵群弟兄經量體溫、血壓、填寫同意書及醫生評估後進行接種，施打人數約100人。

黃偉哲強調，疫苗一到位，就會盡快安排清消化學兵施打，以保障國軍弟兄的健康安全。他說，國軍化學兵部隊在這次防疫戰爭中，站在第一線，常常要到確診的地方或防疫旅館，或感染風險高的地方清消，他代表台南市民對國軍化學兵部隊的辛苦及在防疫中的重要性表示敬意跟謝意，也特別撥出部分的量能來讓化學兵弟兄能夠優先施打疫苗。

黃偉哲說，目前國內COVID-19疫苗仍僧多粥少，但只要疫苗一到位就會以最快速度幫所有的清消化學兵完成接種，以保障國軍弟兄的身體健康。

(中時 )