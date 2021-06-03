美國經濟持續復甦，美國勞工部周四(3日)公布最新上周初領失業金人數，來到38.5 萬人，為去年新冠疫情爆發以來，首度跌破 40 萬人關卡，至於有小非農之稱的ADP 新增就業人數達 97.8 萬人，同創去年年 6 月以來最大，顯示美國經濟正從疫情陰霾下擺脫，美股3大指數期貨全走跌，表現未受到影響。

截至台灣時間3日晚間9點10分，道瓊期指下跌163.0點或0.47%、暫報34,427.00點；標普500期指下跌24.13點或0.57%、暫報4,182.12點；那斯達克100期指下跌119.37點或0.87%、暫報13,554.38點。

ADP 報告顯示，美國5月新增就業 97.8 萬人，遠超市場預期的70 萬人，4月修正值達65.4 萬人、大幅上修，5月數據增幅為2020年6月以來最大。從產業來看，服務業新增85萬人，其中餐飲業增加44萬人，教育與衛生服務就業增加13.9萬人，貿易運輸以及公用事業新增11.8萬人。

截至 5 月 29 日當周，美國初領失業金人數 38.5 萬人，低於市場預期 38.7 萬人，這是美國疫情爆發以來新低紀錄，同時也是首次破40萬人。

截至 5 月 22 日當周，美國續領失業金人數達 377.1 萬人，高於市場預期 361.4 萬人，前值則是從364.2 萬人調至 360.2 萬人。

(中時新聞網)