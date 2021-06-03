彩雲颱風路徑潛勢預測圖，4日晚間將最接近台灣。（中央氣象局）

彩雲颱風持續往巴士海峽移動，中央氣象局預計於今晚（3日）23時30分發布海上陸上颱風警報。受颱風外圍環流影響，中南部、臺東明（4）日清晨就有間歇雨勢，北部受鋒面南下影響，午後雨勢將延續至入夜。氣象局長鄭明典也在臉書指出，颱風加上梅雨鋒面有望替台灣帶來的大量降雨。

氣象局表示，明天（4日）彩雲颱風將逐漸接近臺灣南方近海，受到颱風或其外圍環流影響，中南部、臺東清晨起有間歇性陣雨、雷雨出現；其他地區上半天則為多雲到晴，但午後亦有雷陣雨發生。

氣象局提醒，明天白天北方的鋒面也逐漸靠近，午後雷雨發展將較為旺盛，尤其大臺北地區、各地山區及近山區的地方有局部大雷雨出現，並伴隨短延時強降雨、局部大雨發生，雨勢將延續至入夜。氣溫方面，各地高溫約33度左右，花東縱谷則仍有36度高溫發生的機率。

中央氣象局長鄭明典在臉書分享「大氣可降水量」影片，指畫面上紅棕色的部分是最潮濕的空氣，「南方的潮濕空氣吹到台灣上空來了，再加上梅雨鋒面南壓，其實我們比較關心這種天氣系統配置」。

鄭明典臉書分享「大氣可降水量」影片

根據定量降水預報，明天（4日）全台都有降雨。（中央氣象局）

天氣職人吳聖宇也發文指出，雖然彩雲颱風的環流對陸上天氣影響有限，但是有機會讓明天台灣山區的午後雷雨變得很旺盛。

氣象局預測，彩雲颱風將會減弱為熱帶性低氣壓，但明天仍為東南部（含蘭嶼、綠島）帶來較強陣風，東半部、西南部沿海也會有長浪發生。另北方鋒面接近，金門、馬祖亦有較強陣風出現，提醒民眾注意。

(中時新聞網)