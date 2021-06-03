勞動部去年針對實施減班休息勞工推出「安心就業計畫」，針對實施無薪假勞工按月給予50％的薪資差額補貼。據了解，安心就業計畫目前正在修正補助標準，把補助最長12個月改成24個月，也就是去年已經「領滿」12個月的無薪假勞工，可以繼續再領12個月。

新冠肺炎已對國內就業市場造成明顯衝擊，許多事業單位採取與勞工協議「減班休息」策略，維持營運，以度過此一難關。勞動部為了穩定勞工就業狀況，推動「安心就業計畫」，自去年3月27日起，「減班休息」勞工即可開始向勞動力發展署各分署提出申請。

安心就業計畫主要是因應疫情對國內就業市場造成的衝擊，由政府提供部分薪資差額補貼給減班休息勞工，降低薪資減損對勞工生計的衝擊，協助穩定就業。適用對象為自去年1月15日至今年6月30日間（期限將隨「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」調整），經與雇主協商同意減班休息達30日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報的減班休息勞工，包括按月計酬全時勞工，及與雇主約定正常工作日數及時間的部分工時勞工（含庇護性就業身心障礙勞工）。

薪資差額補貼計算方式為：勞工實施減班休息日前1年內，現職雇主投保就業保險或職業災害保險的12個月平均月投保薪資，與減班休息協議書所載減班休息期間的每月薪資差額的50％，按月發給，每人每月最高可領1萬900元。例如：某甲為全時受僱勞工，於實施減班休息日前1年現職雇主的平均月投保薪資為4萬5,800元，與雇主協商減班休息期間的當月薪資為2萬4,000元，依其薪資差額將補貼1萬900元。

(工商 )