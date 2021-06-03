J. Sheon推出〈Ice Baby〉歌曲，一上線就吸引粉絲關注。（Kotex提供）

婁峻碩、J.Sheon分別受邀為衛生棉領導品牌打造新歌〈涼家女孩〉、〈Ice Baby〉，兩位男神寫出讓女孩臉紅心跳的饒舌歌詞、搭配超洗腦的旋律、再加上精緻少女風動畫，讓這兩支MV一上線就創下破百萬點擊率。

婁峻碩小時候就幫媽媽買過衛生棉，他覺得這是很正常的事，沒有什麼好尷尬的。他幫女友買衛生棉前，會「直接問女生品牌、長度，日用還是夜用」。而女友在生理期的時候，他也會特別貼心，「原則上，女友有什麼需求，她需要我去幫她買衛生棉、或是準備一杯薑茶，我就會馬上去動手。」

近來疫情嚴峻，婁峻碩最近除了出門採買民生用品，其他時間都在家裡寫歌，「疫情期間已經寫了5首歌，但離我的目標還有一點距離，我想要趁疫情期間把新專輯寫完」，他這次為女性產品寫歌，用自己之前的經驗，再上網作一些功課就輕鬆完成作品。

J.Sheon沒有幫女友買衛生綿的經驗，但女友生理期的時候，「我會少煩她，給他自己的空間，當然也會躲在她看不見的角落替她祈福，希望她早日康復。」他這次接到衛生棉品牌邀約，特別用女生的角度去寫歌，「想像自己如果每個月固定流血的話，俗話說熱血沸騰，我應該要用什麼東西來Hold住我的熱血，這時我會最需要的東西跟感覺是什麼，概念上也有運用把產品擬人化的方式，去跟產品做呼應，進而讓人用淺顯易懂的方式去了解。」

近來疫情嚴峻，J.Sheon除了去超商補齊生活用品以及食物、食材之外，都沒有出門，算一算好像20天沒有看到朋友跟其他人了。被問到新歌進度？他表示，「有在慢慢寫，但因為我平常花很多時間在煮飯以及想著下一餐，除了烹飪之外，我也在要上廁所還是賴床之間做猶豫，起床上廁所就會對不起自己的睡眠，不起床上廁所會對不起自己的膀胱，所以有點分身乏術。」

(中時 )