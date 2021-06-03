台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗今（3）日在政論節目中主張，這次疫苗進口，一次要進多少，對這次疫情的幫忙，不是很大。除非這次疫情要延續5、6個月，還是要靠口罩、不要群聚、不要外出、遵守三級警戒，相信疫情一定會降下來。主持人謝震武聽到後，驚訝表示「蛤」？！

賴秀穗今日在政論節目中表示，現在感染都是在一個群聚裡面，在家庭或學校宿舍，這樣的感染事實上在外面的感染，「還沒有造成社區感染」。

賴秀穗說，三級警戒到今天還不到兩個禮拜，差不多是兩個禮拜，現在很多病例是520前後感染的。年輕人為何增多？因為年輕人需要活動，出門賺錢。

賴秀穗分析，疫苗的買賣，跟一般藥品買賣不一樣，疫苗要打到人體裡，它的安全性、有效性，都是很重要的。現在英美製造的疫苗，都很有效，他們當然要自己的國人先打完，保護自己的國家人民，有剩餘之後，再捐出去或賣出去。疫苗的問題，台灣處境非常困難，我們不是不買疫苗，我們去年在疫苗還沒上市就想要買，但一直買不到，這個情況大家都知道。

賴秀穗強調，要告訴國人的是，這次疫苗進口，一次要進多少，對這次疫情的幫忙，不是很大。除非這次疫情要延續5、6個月，我們還是要靠口罩、不要群聚、不要外出、遵守三級警戒，相信疫情一定會降下來。但這次疫病，有誰能料到，就華航機師不遵守SOP，把疫情擴散這麼快！最重要的，是要有國產疫苗。

謝震武聽到後驚訝表示「蛤」？！他指出，這樣講有很多人有意見，老百姓可以想不到，那我們為何要有疫情指揮中心？為何要有超前部屬？

謝震武直言，目前8月底以前有1000萬劑國產疫苗，但如果以持平數字，對台灣人非常震驚，如果每天10條人命，算到七月底，是600人啊，所以疫苗有沒有可能早一點進來？7月8月疫情會如何？連陳時中也不敢說，而目前這幾隻疫苗，當然是越早越好，

陳敏鳳認為，國產疫苗相信也會有很好的效果，但現在是時間的問題，如果進口疫苗有問題，就不要過就好了，到底有多怕佛光山的比丘和比丘尼？

王世堅表示，此時此刻，如果他是總統，應該馬上接見郭台銘和佛光山，期許他們這麼做，感謝他們的努力，趕快去做，統統配合。

王世堅說，如果國際上都沒現貨，那不是就逼他們現形？不是就讓他們漏氣？所以為了台灣好，「我愛這個國家，我希望我們台灣派越做越大」，不要一直切，這句話聽不順眼就切掉，那句話不順眼就切掉，越切越小。他暴怒說，切到最後只有那一小塊，就是1450那塊，「這是我們要的台灣嗎」？

(中時新聞網)