台灣本土疫情不斷延燒，國軍化學兵奔波各地努力消毒，其中33化學兵群指揮官龔龍峰上校更是因為這波疫情，至今已23天沒回家，年初就因疫情錯過妻子生產日的他，這次再次錯過兒子「收涎」，讓他直言對不起家人。

根據《中央社》報導，本月1日龔龍峰受訪指出，年初時就因疫情緣故，連續執勤9天，導致錯過妻子生產日，如今這波本土疫情大爆發，讓他從5月10日開始就沒放過假，已經連續出勤23天，更是錯過兒子「收涎」，讓他直言實在很對不起家人，太太起初也相當不諒解，但在看到疫情新聞後也釋懷，為丈夫打氣。

撇除上週的滯留鋒梅雨，5月起天氣極為炎熱，氣溫動輒飆至37度，全副武裝的化學兵們，體感溫度更是驚人，防護衣底下的身體是汗如雨下，就算外面下大雨，衣服內也下著「小雨」。

截至今天(3日)，台灣本土確診案例已經突破8000大關，這一波大爆發的本土確診也超過7000人，本土確診的死亡個案也增加至166人，指揮中心日前宣布三級警戒延長至14日，但能否順利按時解除依舊是未知數。

(中時新聞網)