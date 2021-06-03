桃確診者首見奔三，桃園市長鄭文燦不諱言，無症狀感染者所有防疫工作最頭痛、最困難的環節，若全面普篩可能篩檢出無症狀者，但還要配合抗原或抗體調查，他認為打完疫苗後的普篩效益才會呈現，但涉及公共衛生流行病學上的爭辯，會尊重中央流行疫情指揮中心的決定。

桃園新增確診者首度來到3字頭，共有30例本土案件，面對確診數沒有明顯下降，鄭文燦說，桃園三級管制一方面會配合中央，一方面也有些微調整，像傳統市場跟量販店都進行人流減半的管制，中央也在隨後宣布一模一樣的政策，目的都是要建立社區的防線、降低群聚的風險。

鄭文燦說，唯有社會活動密度降到10％以下、Rt值才會降到1以下，確診數就會慢慢降低，防疫除了靠打疫苗，非藥物手段就是採取社會活動限制，希望大家減少不必要的外出跟社會活動。

鄭文燦也說，從去年的2、3月到現在，桃園有症狀篩檢的陽性率大概是0.68左右，雙北疫情爆發這段時間，醫院陽性率大概1.3、社區陽性率大概0.5到0.6之間，證明桃園還沒有到熱區，但會有一個基本的陽性率或潛在的感染者。

「無症狀感染者是我們所有防疫工作最頭痛、最困難的環節！」，鄭文燦說，染疫者可能非常簡單的打噴嚏、或者是輕度的發燒，沒有症狀就過去了，確實是防疫上的困難，目前1000多家的基層診所，包括綜合醫院、責任醫院都會進行所謂的早期偵測計畫，只要有症狀就要通報，因為通報而確診也會發通報獎金，目的就是希望早期偵測可以更落實，桃園目前也有在基層診所篩篩檢出來的案例。

鄭文燦也提到，目前台灣還沒有進行普篩，不諱言普篩能找出無症狀的確診者，但還要配合抗原或抗體的調查，甚至要打完疫苗後，普篩能夠搭配，打完疫苗後的普篩效益才會呈現，他認為這在公共衛生流行病學上都有廣泛討論跟爭辯，尊重指揮中心的決定。

鄭文燦強調，早期偵測系統早在去年就已經啟動，不拒診、要通報，是面對低症狀或者是有症狀的病患必要策略。

衛生局長王文彥也直言，一定有無症狀感染者，從流行病學來看，一般是有症狀的前面48小時會感染，但有人48小時內都沒有症狀，直到事後疫調才發生症狀，因此目前疫調的重點就是抓到一個感染者確診時，會抓有症狀前72小時，在3天內有接觸的一律匡列，有症狀以後10天也匡列，前3、後10這段時間是他的危險期，只要症狀出來以後，愈早匡出、愈早採檢，不要讓他症狀產生以後5天才知道，那時候可能已經暴露給很多親友。

(中時 )