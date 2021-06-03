每年百貨都會推出端午粽子預購的活動，但今年因著疫情影響關係，消費者都減少出門到百貨購物，因此業者們都紛紛在線上同步推出粽子網購活動及優惠，Global Mall「環球Online」線上購物在今年的端午檔期業績就較去年逆勢成長1倍，京站也在14日前於館中B3及購物網站Qonline推出名粽販售。

Global Mall「環球Online」線上購物今年就推出了從在地老字號、米其林名店到星級飯店的各式粽子，有別過往以送禮居多，今年端午粽子的預購以小家庭自己品嚐居多，且預購時間更提前自5月中，當中以台灣各地老字號粽子、特色粽子最為熱銷，像萬巒豬腳粽更在單周內即銷售近百組，業者也表示近期都已陸續配送出貨，6月初訂單則已接近滿量，但14日前仍推出消費滿999元立即折百優惠。

Global Mall的台北新板希爾頓飯店「粽情粽義禮盒」，原價900元，7日前優惠價855元。（Global Mall提供）

京站則是於14日前於館內B3設置「端午名粽販賣區」，方便習慣到實體店購物的民眾以外，同步也在京站線上購物網站Qonline推出各式粽子，從50年老店的湖州粽、五星飯店名粽、創意冰粽都一應俱全，透過網路即可下單榮獲媒體評鑑第一名、京站獨家及銷售第一名的「信維市場四喜肉粽」。

京站獨家銷售第一的信維市場四喜肉粽，70元。（京站提供）

京站的晶華酒店冠軍鮑粽，2入 1080元。（京站提供）

(中時 )