本土疫情嚴峻，全國三級警戒，民眾外出必須全程戴口罩，更禁止室內5人、室外10人以上群聚，不過仍有人心存僥倖，霧峰派出所查獲一間不到4坪貨櫃屋內，擠了6名男女喝酒、聊天，其中一女聲稱另名女子是妹妹，企圖規避室內5人群聚規定，不過警方查驗身份後發現，兩人生日只差5個月，當場戳破謊言。

霧峰警分局霧峰派出所員警5月31日夜間巡邏，發現一處檳榔攤後方貨櫃屋內燈火通明，進屋查看發現6名男女擠在不到4坪大小空間內，桌上有零食、香菸、酒瓶、酒杯等物品。

其中一名林姓女子供稱有一人是她妹妹，其他則是朋友，企圖規避室內5人規定，不過警方明察秋毫，查驗眾人身分後發現，兩人雖然都姓林，但生日只差5個月，且戶籍地也不同，不可能是姊妹，當場戳破謊言。

室內5人聚會怎麼計算？警方表示，所謂5人以上是包含5人在內，同住家人不列入計算；也就是說，家中最多只能接待3名親友，如果來了4人，加上主人1人，就達到5人群聚，可能會被開罰，呼籲民眾一定要遵守防疫規定，保護自己，也守護家人健康，否則將依傳染病防制法第67條規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

另一起案件，烏日分局大肚分駐所5月27日下午，接獲民眾報案稱有一群人在檳榔攤內打麻將、喝酒群聚，傳出麻將聲外，還有多人大笑聲，轄區警方擔憂恐成防疫破口，立即派多名警員到場取締，因檳榔攤設有前後門，警方以前後門包抄方式，就怕任何一名群聚群眾跑掉。

警方發現不到三坪的檳榔攤內竟聚集7名男女，有6名男子在麻將桌打牌、圍觀，其中溫姓男子全程未戴口罩，直到警方上門才戴上口罩，而1名女子正在包檳榔，桌上未發現現金，檳榔攤業者辯稱，「現在不能出去，只是約朋友打打衛生麻將而已。」因現場聚集7人，已明顯違反全國三級警戒規定嚴禁室內5人以上聚會，員警當場蒐證後對沈姓屋主與現場等人，依規定函報衛生局裁罰。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

(中時新聞網)