台灣本土疫情嚴峻，第三級警戒延長至6月14日，除了出門要戴口罩，進入公共場所還要量額溫，並且要實聯制。台北市長柯文哲質疑，中央實聯制是簡訊系統，每個月將花費4.8億元。民進黨則澄清，簡訊實聯制完全免費。國民黨立委賴士葆卻發現，國家通訊傳播委員會(NCC)在紓困4.0預算上，編列了8億元簡訊實聯制的支出，簡直是「趁火打劫」。

賴士葆3日在臉書發文表示，立法院下周可能就要召開臨時會，審查疫情紓困4.0的預算，預算上限由6300億提高到8400億，全數舉債。面臨疫情不斷地惡化，我們對於因為政府實施類封城所帶來的傷害或損及個人收入，例如打零工的、小額營業者、美容院、零售業、餐飲業⋯等行業/小時工的衝擊所需的紓困絕對全力支持。

不過，賴士葆也發現，有的單位「趁火打劫」，例如NCC就編了「疫情防治之簡訊實聯制⋯」的預算8億元，這個預算就是道地的「趁火打劫」，因為5月19日行政院政務委員唐鳳還大喇喇地宣布「簡訊實聯制、不收費、不留個資⋯，並感謝五大電信商，不會收取簡訊費用⋯」，NCC怎麼敢偷雞摸狗的編了這筆預算，其他單位也有類似的情況；我們會嚴加把關且刪除這類的預算，以免擴大債留子孫。

網友回應說，「民脂民膏就這樣的被玩完了！悲哀的台灣！」、「可以廢除這個單位嗎?」、「重點是很多人沒辦法申請到紓困金啊！」

(中時新聞網)