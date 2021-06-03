俄羅斯國防產品出口公司(Rosoboronexport)的首席執行長亞歷山德‧米哈耶夫(Aleksandr Mikheyev)表示，已有5個東南亞國家提出想要獲取Su-57戰機的興趣，已進入初步談判。

防衛部落格(Defense Blog)報導，米哈耶夫說，關於Su-57是否開拓國際市場的問題，我可以和大家說，現在我們已經與幾個國家的代表進行談判，至少在東南亞，就有4到5個國家表現出他們的興趣。

俄羅斯聯合飛機公司的Su-57「重罪犯」(Felon) 先進戰鬥機，是該公司旗下的蘇霍伊設計局的作品，其原型機名為T-50，早在設計階段時，就看的出與前一代戰機，也就是Su-27戰機在外型有承襲之處，它於2010年1月29日首飛，之後花了6年的時間改善與定型，終於在2017年獲得「Su-57」的正式編號。與其前身(Su-27)相比，Su-57從設計之初就確定是多用途戰機，結合了攻擊機和戰鬥機的功能，同時採用複合材料和各種創新技術，其空氣動力學特徵，確保了較低的雷達回波和紅外特徵，它有幾處整合型內部彈艙，據信可安裝6枚空對空飛彈，同時翼下也保留安裝武器派龍架的能力，在不需要匿蹤性能時，具有更大的武器攜帶量。

Su-57的武裝包括了各種俄羅斯最先進的飛彈，包括高超音速飛彈、超遠程空對空飛彈等等。俄羅斯軍方聲稱，Su-57曾經派駐到敘利亞，於當地的作戰條件下進行了成功的類實戰測試。

據俄國空軍規劃，到2024年底，俄羅斯空軍部隊將獲得22架Su-57戰鬥機，到2028年，數量將增至76架。

(中時新聞網)