台灣新冠肺炎疫情嚴峻，全民開始關心疫苗施打問題。59歲知名主持人鄭弘儀昨晚在節目《新聞挖挖哇》談論疫苗議題，好奇問現場來賓會選擇打哪個疫苗，同時也提到自己已自費打了AZ疫苗，並分享接種後的副作用情況。

鄭弘儀昨晚在節目中表示，台灣現在有AZ疫苗，按照小英總統說法，7月還會有台製疫苗，之後還會有其他國外疫苗，而且衛福部部長陳時中也說，可以讓大家選疫苗，因此鄭弘儀也好奇問現場來賓，若能自由選擇，會選打哪個疫苗？

鄭弘儀好奇問來賓，若能自由選擇，會打哪種疫苗。(影片自47:34開始)

對此資深媒體人姚惠珍的答案也很誠實，她說自己尚未施打疫苗，但如果可以選擇，她首先會選莫德納，因為疫情嚴重的美國人很多都打這個疫苗，第二選擇會是台製疫苗，「因為我覺得你一定要有國產疫苗，如果以後是流感情況的話，你不可能總是仰人鼻息，所以你一定要設法讓國產這個部分可以上來。」而醫藥記者出身的洪素卿，則稱女性血栓風險比男性高一點，所以她也會選莫德納。

鄭弘儀更自爆他有預約自費施打疫苗，已經去施打AZ疫苗，同時也坦言AZ對他來說是有一點點副作用，讓他出現發燒、畏寒、頭痛情況，而且是打完12小時後才出現這些副作用，「我是有一些副作用我講實在話，不過呢那個副作用差不多也經歷了半天之久，但是過了以後大概就好了，那我已經打了18、19天了，現在應該是有抗體了。」

(中時新聞網)