疫情期間外送訂單暴增，1名網友原本認為外送過程仍有風險，對外送員不放心，直到他日前點了外送，發現外送員是名年約50多歲的老伯，對方不但穿戴完整防護面罩、保溫箱內設置紫外線燈、不斷噴酒精之外，連拿取餐點的手勢都有講究，讓他大改觀，直呼「他們也是人生父母養，同樣害怕染疫，因此送餐過程更做足消毒防範工作」。

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，疫情關係雖然讓外送平台訂單暴增，但他仍認為外送過程仍有染疫風險，因此盡量少使用外送，不過日前因時間太晚，還是使用外送點餐，他開門取餐時發現外送員是1名50多歲的老伯伯，對方不但帶著完整的防護面罩，機車上放置食物的籃子裡還安裝滅菌紫外線燈。

該網友說，該外送員在打開保溫箱時，先用酒精噴在雙手5、6下，才把箱內的食物拿出，拿出時還會避免碰觸提袋部分，而是從其他部分提起。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，該外送員在打開保溫箱時，先用酒精噴在雙手5、6下，才把箱內的食物拿出，拿出時還會避免碰觸提袋部分，而是從其他部分提起（如上圖藍色圈起部分）；他後來關心問對方「整天送餐都噴酒精很傷手吧？」對方則回應「沒辦法啦！如果疫情到了四級就沒辦法外送了」，語氣充滿無奈與辛酸。

該網友看到此番場景，慚愧地PO文說「當我們害怕到外頭買飯、不方便外出時，外送員是冒著風險在努力打拼生活，他們也是人生父母養，同樣害怕染疫，因此送餐過程更做足消毒防範工作」，他說不應該以有色眼光看待外送員，「想向外送員及正受疫情影響的大家說：辛苦了！」許多網友則留言「為人著想的好阿伯」、「遇到這種真的揪甘心欸」。

(中時新聞網)