美國中西部農業區有乾旱隱憂，加上需求強勁支撐價格，芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨3日收復前一交易日部分失土，回彈逾1％。CBOT交易最活絡玉米期貨合約，周四亞洲盤漲1.1％，來到每英斗6.8225美元，周三該合約收跌2％。繼巴西傳出旱象嚴重後，美國中西部部分地區也有乾旱隱憂，恐不利玉米及黃豆收成。

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