美中西部有乾旱隱憂 CBOT玉米期貨價格回彈 21:592021/06/03 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國中西部農業區有乾旱隱憂，加上需求強勁支撐價格，芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨3日收復前一交易日部分失土，回彈逾1％。CBOT交易最活絡玉米期貨合約，周四亞洲盤漲1.1％，來到每英斗6.8225美元，周三該合約收跌2％。繼巴西傳出旱象嚴重後，美國中西部部分地區也有乾旱隱憂，恐不利玉米及黃豆收成。 油價轉強 石化股蓄勢待發 有鑑疫苗供應與就業回溫 美半數州政府取消每周300美元失業救濟 (工商 ) #乾旱 #隱憂 #CBOT #美國中西部 #玉米 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 夏季需求旺季來臨 油價短線上看80美元 19:292021/06/03 財經 油價帶動煤化學產品漲約30％ 中碳營收報喜 15:302021/06/03 財經 時論廣場》俄式戰略：以普丁為美中俄樞紐（張登及） 17:072021/06/03 時論廣場 台灣還在吵疫苗 機場人潮圖曝光網驚問：急著飛回美國打？ 10:552021/06/03 政治 國人組團赴美 長榮航大增班 04:102021/06/03 財經要聞 《金融》掌握油價回升商機 善用複委託平台投資 15:242021/06/03 財經 美經濟強復甦 上周初領失業金人數首破40萬、小非農增近百萬 21:302021/06/03 財經 美西團超夯 華航換大飛機載客 04:102021/06/03 財經要聞 曾金融危機前飆高 巴菲特指標飆恐怖數字 美股崩跌要來？ 16:362021/06/03 財經 《商情》供應擔憂 大豆上揚 10:012021/06/03 財經 彈鋼琴安撫受虐盲大象 人性化反應全場淚目：太有靈性 12:122021/06/03 萌寵 財經熱門新聞 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 他爆6月驚人疫苗數量抵台 這一掛股票先押了 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 陸媒傳晶圓老四棄陸IC設計大單 驚爆內幕老美操刀 - 財經 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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