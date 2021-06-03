必和必拓在智利的礦場鬧罷工，力拓在美國的銅礦場因土石流中斷營運，其所引發的銅供給威脅，不敵中國需求疲軟的效應，倫敦金屬交易所（LME）期銅價格3日走跌，恐寫下連續3個交易日收黑。LME3個月期銅周四跌0.1％，來到每噸10,139美元；上海期貨交易所7月交割銅合約跌1.3％，來到每噸73,020人民幣。

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