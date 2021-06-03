陸需求疲軟 LM期銅價格走跌 22:002021/06/03 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 必和必拓在智利的礦場鬧罷工，力拓在美國的銅礦場因土石流中斷營運，其所引發的銅供給威脅，不敵中國需求疲軟的效應，倫敦金屬交易所（LME）期銅價格3日走跌，恐寫下連續3個交易日收黑。LME3個月期銅周四跌0.1％，來到每噸10,139美元；上海期貨交易所7月交割銅合約跌1.3％，來到每噸73,020人民幣。 亞德客-KY3日線上法說會 股價開高走低 A股下半年盈利有韌性 可望續為震盪向上 (工商 ) #期銅 #中國 #疲軟 #LME #LM 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 特殊型DRAM合約價漲 大摩力捧南亞科 15:222021/06/03 財經 需求大增 油價飆２年新高 04:102021/06/03 財經要聞 蔡丁貴美國打完BNT 昔嗆張小燕留言吸8千網友朝聖：笑死 19:182021/06/03 娛樂 抓到3檔作帳股賺一波 有大咖在背後罩著 00:042021/06/03 財經 《商情》美元反彈 紐約棉花回跌 10:022021/06/03 財經 《食品股》南僑泰國廠正常營運 第二期投資力拚明年啟動 13:252021/06/03 財經 美經濟強復甦 上周初領失業金人數首破40萬、小非農增近百萬 21:302021/06/03 財經 《商情》中國需求疲軟 LME銅價跌0.21％ 13:592021/06/03 財經 陸股午間走揚 上證漲0.38％ 12:092021/06/03 財經 陸股午後轉跌 上證跌0.36％ 15:592021/06/03 財經 人民幣飆 外匯交易逆勢萎縮 04:102021/06/03 全球財經 財經熱門新聞 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 台積電選在沙漠州設廠 專家1原因揭幕後關鍵 - 財經 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 上萬張等著逃命 高端慘殺第4根跌停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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