美國聯準會（Fed）2日宣布，去年因應新冠疫情所收購的公司債及ETF，即將採漸進方式脫售，以免對市場造成負面衝擊。Fed強調此舉無關貨幣政策，但仍被揣測是量化寬鬆（QE）退場的前奏。

美國經濟因疫情受創，Fed去年利用緊急貸款工具「次級市場企業信用機制」（SMCCF），為市場注入流動性。

迄至4月30日為止，Fed持有52.1億美元的公司債，包括惠而浦 、沃爾瑪和Visa。另有85.6億美元以公司債為標的的ETF，像是先鋒短期公司債ETF（Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF）。

這個脫售137億美元公司債加ETF的動作，預計在今年底前完成。Fed官員強調此舉與貨幣政策無關，出售公司債及ETF的淨收益要繳回財政部。SMCCF在財政部資助下成立。

Fed周三發聲明表示，計畫以循序漸進的方式將公司債與ETF脫手，這是為了將「可能給市場運作帶來的負面衝擊」降到最低。

聲明還說，啟動公司債與ETF出售計畫之前，管理SMCCF的紐約聯儲銀行會盡快提供細節。

Fed聲明提到，事實證明，SMCCF在恢復去年市場運作、支持大企業取得信貸、穩住就業市場度過疫情危機上，都扮演關鍵角色。

事實上，Fed透過SMCCF持有的公司債，有別於Fed資產負債表上7.3兆美元的美國公債及機構房貸抵押證券（agency MBS）。在主席鮑爾主導下，Fed仍維持每月至少1,200億美元的購債步調，來壓低長期借貸成本，直到經濟從疫情低潮中復甦。

SMCCF於去年3月成立，是Fed與美國財政部為支撐金融市場流動性，所制定的一整套計畫中的一環。除了SMCCF之外，還有另一項企業信貸工具命名為「初級市場企業信用機制」（Primary Market Corporate Credit Facility，PMCCF），當時2項工具齊發，迅速讓投資人重拾對大企業發債能力的信心。

(工商 )