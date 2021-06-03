近來日本部分民眾等不及政府主導的新冠病毒疫苗施打，已有觀光業者推出前往美國紐約施打疫苗的「海外疫苗團」。就連紐約市長也先前自己上陣宣傳「觀光客疫苗施打解禁」，並曾在自身twitter表示「歡迎各國前來紐約打疫苗」，此舉受到高度倚賴觀光業的紐約當地民眾歡迎，另也有短期語言留學加入此「商機」行列。

一對以此為目的赴美的50多歲日本人夫妻向日媒表示，「在日本等打疫苗不知道要等到什麼時候，搞不好今年之內還排不到。」一名駐美記者表示，在5月中旬日本電視台相關報導後，3天內就有約150名經濟寬裕者與藝人預約「接種旅行」。

申辦該業務的旅行社表示「想要儘速打到疫苗的人數超乎預期」，這些人的共同特徵是必須出現多種場合、並與不特定多數人接觸者。不僅有個人報名，也接受「團體接種」，若成團從日本搭機出發，總費用有機會壓到約30萬日圓上下（約台幣7萬5000元左右），抵達後不用隔離，搭乘接待專車直奔專用場地施打，接種的是只需一次便完成的嬌生公司（J＆J）所產疫苗。

隔離中「留學」

另外，更有語言留學業者將疫苗施打結合短期語言學校，基本以8星期的語言課程加上接受2回接種，期間可申請延長，而所謂語言課程即為隔離期間中參加現場課程，線上部分結束後後再參加面對面的課程。近日日媒「Ameba News」也報導，泰國也開始同樣的服務，在原本的赴美旅遊行程中加入打疫苗內容，據了解已有5家旅行社開展此業務。

(中時 )