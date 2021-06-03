星宇航空口罩(星宇航空提供)

星宇航空賣口罩！星宇3日宣布聯手台灣知名口罩大廠親親JIUJIU，打造「飛航員」、「空服員」、「航機工程師」、「地面勤務」等4款以星宇制服為設計概念的醫療級口罩（未滅菌）。由於星宇航空之前就以「制服好看」而聞名，此次跨界賣口罩，星宇航空還自嘲是「被航空業耽誤的潮牌」。

星宇制服由設計師林尹培袞操刀，2019年勇奪英國媒體The Design Air最佳航空新制服奬。此次將制服元素融入4款口罩設計，空服款配色灰白金打造未來感，圖騰來自女空服員的絲巾設計；飛航員款靈感來自機長夾克，沉穩霧黑搭配夾克胸章及肩章圖騰；航機工程師款是宇宙藍搭配紅耳帶，印上STARLUX立體感大字、點綴品牌精神標誌北極星；地面勤務款是灰黃撞色，靈感來自地勤員工作服及袖套。每款口罩右上角皆有STARLUX、左下角則有JIUJIU兩大LOGO鋼印，中性設計。組合款（4款，共20入）每盒389元，外盒是縮小版星宇航機A321neo；5入款是消光黑搭配大地金外盒，每盒99元，7-ELEVEN門市、小三美日線上通路、康是美線上通路等6月5日起開賣。

(旺報 )