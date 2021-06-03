亞洲地區疫情升溫，台星越等多地病例暴增，以及日益漸增的通膨壓力，亞洲股市5月創下14個月以來，最大規模的外資流出紀錄，達120.5億美元；其中台北股市5月外資買超約21億美元（折合新台幣約590億元）。

亞洲多地疫情死灰復燃，台星越確診病例激增，日本和韓國病例也有微幅增加；另外，印度疫情雖較高峰時緩解許多，然每日新增確診病例仍然約10幾萬左右。

台北股市5月三大法人合計賣超697億，外資及陸資（不含外資自營商）賣超約590億元，外資自營商賣超約7485萬元，投信買超約177億元，自營商（自行買賣）賣超約139億元，自營商（避險）賣超約145億元。

《路透社》報導，綜合韓國、台灣、菲律賓、泰國、越南、印尼和印度等證券交易所數據顯示，外資5月總共賣超120.5億美元的亞洲股票，創下自2020年3月以來14個月新高。

據法國巴黎銀行（BNP Paribas）亞太地區股票分析師Manishi Raychaudhuri指出，「這些市場外資流出的原因不全然相同，但均有一個共同主因，即是新冠疫情復燃」。

Manishi Raychaudhuri表示，台灣、泰國和印度的疫情再起，其中尤以印度最為嚴重，境外的投資機構預期這些地區消費下降，進而調降獲利預期，紛紛拋售這些市場；另外，韓國5月流出資金達79.7億美元，為上述地區流出金額之最，投資者主要擔憂韓國央行調升對通膨的預估，暗示趨向貨幣緊縮政策。

此外，Manishi Raychaudhuri還提到台灣5月外資賣超21億美元；指由於去年並無颱風侵台，降雨量嚴重不足，導致台灣面臨史上最嚴重的乾旱。

但Manishi Raychaudhuri預計，隨著發達經濟體消費復甦，台灣和韓國於2021年下半年，外資資金有望回流，主要是台韓2個市場的企業獲利受到全球消費復甦的激勵。

(中時新聞網)