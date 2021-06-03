在能源股續強的拉抬下，澳洲股市S&P/ASX 200指數3日收漲0.6％，以7,260.1點作收，係今年來第4度創收盤高點，也是自疫情爆發前以來，首見連續2天締造歷史收盤新高。拜油價走高之賜，能源股周四勁漲3.3％；澳洲聯邦銀行（Commonwealth）、西太平洋銀行（Westpac）、澳盛銀行（ANZ）等漲幅介於0.9％至1.5％，帶動銀行股漲1％。

(工商 )