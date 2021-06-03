澳洲股市今年第四度創收盤高點 22:132021/06/03 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在能源股續強的拉抬下，澳洲股市S&P/ASX 200指數3日收漲0.6％，以7,260.1點作收，係今年來第4度創收盤高點，也是自疫情爆發前以來，首見連續2天締造歷史收盤新高。拜油價走高之賜，能源股周四勁漲3.3％；澳洲聯邦銀行（Commonwealth）、西太平洋銀行（Westpac）、澳盛銀行（ANZ）等漲幅介於0.9％至1.5％，帶動銀行股漲1％。 《金融》掌握油價回升商機 善用複委託平台投資 《韓股》電子股走高 KOSPI創近1個月新高 (工商 ) #澳洲股市 #度創 #收盤高點 #能源股 #續強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大型權值電子股回神 台股上漲近百點 09:292021/06/03 財經 亞馬遜Prime Day月底登場 對股價恐怕起不了作用 21:262021/06/03 財經 《國際產業》AMC股價飆升近1倍 Mudrick差一天少賺逾3億美元 11:092021/06/03 財經 《美股掃瞄》美股微升 標普500距歷史高點僅一步之遙 08:532021/06/03 財經 《電子零件》南電5月營收寫次高 Q2動能看升 15:242021/06/03 財經 油價轉強 石化股蓄勢待發 04:102021/06/03 財經要聞 上萬張等著逃命 高端慘殺第4根跌停 09:052021/06/03 財經 需求大增 油價飆２年新高 04:102021/06/03 財經要聞 抓到3檔作帳股賺一波 有大咖在背後罩著 00:042021/06/03 財經 《半導體》京元電5月營收連3月創高 疫情衝擊程度待觀察 15:582021/06/03 財經 本土疫情升溫台股仍站17000點 國安基金有說法 20:022021/06/03 財經 財經熱門新聞 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 台積電選在沙漠州設廠 專家1原因揭幕後關鍵 - 財經 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 上萬張等著逃命 高端慘殺第4根跌停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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