在能源股續強的拉抬下，澳洲股市S&P/ASX 200指數3日收漲0.6％，以7,260.1點作收，係今年來第4度創收盤高點，也是自疫情爆發前以來，首見連續2天締造歷史收盤新高。拜油價走高之賜，能源股周四勁漲3.3％；澳洲聯邦銀行（Commonwealth）、西太平洋銀行（Westpac）、澳盛銀行（ANZ）等漲幅介於0.9％至1.5％，帶動銀行股漲1％。

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(工商 )

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