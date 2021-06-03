經濟指標報喜 巴西股市創高 22:142021/06/03 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西股市在周四國定假日前創收盤新高，Bovespa指數2日收漲1.04％以129,601.44點作收。分析師古耶拉（Pietra Guerra）表示，巴西股市創高，歸功於近日發布的經濟指標傳佳音，加上國際大宗商品市場行情上漲鼓舞投資人。巴西統計局本周公布，該南美最大經濟體第1季GDP增幅達1.2％，回復到疫情前的水準。 AI晶片新創地平線機器人 擬赴美上市 上萬張等著逃命 高端慘殺第4根跌停 (工商 ) #巴西股市 #經濟指標 #創高 #報喜 #國定假日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》能源股走強 歐股再創高 10:012021/06/03 財經 《基金》醫療長照REITs有三高 15:072021/06/03 財經 工研院估測 2021年台灣製造業產值年增將創十年新高 12:432021/06/03 財經 本土疫情升溫台股仍站17000點 國安基金有說法 20:022021/06/03 財經 《韓股》電子股走高 KOSPI創近1個月新高 11:262021/06/03 財經 《國際金融》觀望經濟數據 歐股早盤小跌 16:152021/06/03 財經 《電子零件》訂單擁簇 信邦業績季季看高 16:152021/06/03 財經 宅在家變行家 高市青年局推線上開講 15:532021/06/03 寶島 三優勢加持 全球高收債續看好 12:592021/06/03 財經 接受性招待還買家具家電 高市警局督察遭判11年 17:072021/06/03 社會 《半導體》威剛5月營收寫同期高 Q3續看旺 15:242021/06/03 財經 財經熱門新聞 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 他爆6月驚人疫苗數量抵台 這一掛股票先押了 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 陸媒傳晶圓老四棄陸IC設計大單 驚爆內幕老美操刀 - 財經 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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