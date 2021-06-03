巴西股市在周四國定假日前創收盤新高，Bovespa指數2日收漲1.04％以129,601.44點作收。分析師古耶拉（Pietra Guerra）表示，巴西股市創高，歸功於近日發布的經濟指標傳佳音，加上國際大宗商品市場行情上漲鼓舞投資人。巴西統計局本周公布，該南美最大經濟體第1季GDP增幅達1.2％，回復到疫情前的水準。

(工商 )