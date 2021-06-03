在野黨組聯合政府 納坦雅胡恐結束12年執政 22:202021/06/03 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的對手近日同意組成聯合政府，未來將由在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）與班奈特（Naftali Bennett）輪流擔任總理，意圖終結納坦雅胡長達12年的執政。拉皮德已通知總統此事，但此案仍須經過國會同意。 陳宜民強力呼籲政府 年長者接種疫苗順序應提前到第三 環團批農地違章工廠納管全是假 《工輔法》應重新修法 (工商 ) #在野黨 #聯合政府 #納坦雅胡 #執政 #拉皮德 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 尼加拉瓜反對派人物突遭軟禁 11月大選添變數 12:142021/06/03 國際 日本解散國會與大選時機 日媒推測帕運後機會高 12:172021/06/03 國際 社評／參與國際須校正回歸九二共識 04:102021/06/03 焦點新聞 不動產實價登錄5大變革 7／1上路 14:272021/06/03 房市新訊 尼坦雅胡掌權12年因他動搖 班奈特何許人也 12:152021/06/03 國際 千萬劑疫苗8月來台 一圖秒懂誰能打 2類人再等等 09:272021/06/03 生活 鄭弘儀自爆已打AZ疫苗 姚惠珍被問「選哪種疫苗」答案很誠實 21:522021/06/03 娛樂 在野陣營整合成功 以色列變天鋪平道路 10:572021/06/03 國際 發起6月6日晚8點熄燈一分鐘 楊志良：希望正視人民的聲音 19:102021/06/03 政治 日本3000萬劑AZ疫苗暫不施打 可望6月部份供台 18:242021/06/03 國際 六月底大規模接種 新冠疫苗5大重點懶人包 13:422021/06/03 生活 財經熱門新聞 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 他爆6月驚人疫苗數量抵台 這一掛股票先押了 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 陸媒傳晶圓老四棄陸IC設計大單 驚爆內幕老美操刀 - 財經 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。