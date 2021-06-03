以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的對手近日同意組成聯合政府，未來將由在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）與班奈特（Naftali Bennett）輪流擔任總理，意圖終結納坦雅胡長達12年的執政。拉皮德已通知總統此事，但此案仍須經過國會同意。

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