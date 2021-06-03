早安少女組。`21專輯《16th～That’s J-POP～》視覺。（取自官網）

早安家族含「ANGERME、Juice=Juice」等眾多女團。（資料照，取自官網）

日本女團「早安少女組。」前C位成員田中麗奈原定6月2日至6月6日於東京主演舞台劇《劍君―殘櫻之舞―再演》的，卻在約三週前退出劇組，由浜浦彩乃代演。當時官方未說明詳細理由。相關人士爆真正原因為「防疫對策認知不同」，最後因雙方對防疫措施的認知差距過大，經紀公司才召回田中麗奈。

《東京體育報》3日報導，田中所屬經紀公司擁有眾多老牌女團集團的「早安家族」（Hello! Project），該集團對防疫措施十分要求，公演開始前全員規定要做PCR檢查，在公司內部也彼此保持隔離狀態，舉行演唱會公演也嚴守開放觀眾席2分之1規定，彈性調整演出型態，上舞台演出也保持社交距離，在這樣嚴格自我要求下，早安家族成員至今尚無一人傳出染疫。

早安家族除「早安少女組。`21」外，還有來台開唱過的「ANGERME、Juice=Juice」以及「TSUBAKI Factory、BEYOOOOONDS」與為數眾多的研修生。

(中時 )