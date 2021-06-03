基隆市信義區水園婚宴會館是在地第一間大型會館，不僅裝潢、設備不輸給長榮酒店，空間也大出許多，但近日會館對外宣布，因疫情持續延燒，決定營業至6月30日止，讓許多老客戶相當不捨，水園會館總經理陳世賢表示，很感謝老朋友們的支持，經過審慎考慮，還是忍痛做出選擇。

陳世賢說，這波疫情餐廳行業備受衝擊，尤其是具大型宴會場地的餐廳，背負的成本管銷費用相對較高，因疫情過於嚴峻，導致活動一一取消，讓團隊傷透腦筋，他指出，去年第一波疫情，被退訂1000多桌，今年第二波疫情一開始被退訂900桌，但至今到8月所有大型婚宴、活動都取消了。

陳世賢指出，依現在情勢來看，就算全國防疫警戒降至第二期，對婚宴會館來說，也沒有什麼幫助，在決定歇業之前，已做出許多努力，包括向房東提出減租需求、員工共體時艱等，能做的都做了，還是不敵疫情，他提及，去年政府有提供補助，多少有幫助，但以長期來說還是負荷不了。

有許多老客戶得知消息後，紛紛在水園會館臉書底下留言表示不捨，更貼出自己在會館裡用餐的照片懷念，對此，陳世賢表示，感謝好朋友們的支持，有些顧客相處十幾年就像好朋友，心中百感交集，想透過媒體向大家致謝。

水源會館也在臉書張貼公告，若民眾有公司先前發行的餐券，或顧客預付的訂金，可以在6月16日到30日早上11時到晚上8時辦理退款，造成不便敬請見諒。

基隆水園婚宴會館位於信義區東明路，營業迄今已16年，提供小吃、婚宴服務，擁有5個婚宴場地，會館總桌數111桌，場地挑高4米5，所有多媒體設備一應俱全，此外，也有專屬新娘房，共3種風格，包括海洋風、公主風、宮廷風，是許多新人夢寐以求的結婚場地。

(中時 )