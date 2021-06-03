多家日本媒體3日報導，日本將於4日向台灣提供約120萬劑AZ疫苗，《朝日新聞》也透露，這只是第一批，後續還會多次分批提供，而之所以不借助疫苗全球取得機制（COVAX），是因為希望能在短時間內送達台灣。

《朝日新聞》透露，日本政府4日將宣布向台灣提供阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）研發的AZ疫苗，且這120萬劑只是第一批，後續還會繼續分批提供，不過目前還不清楚最終的提供總數，據稱台灣和日本政府也仍在就此進行討論。

長期關注台灣議題的日本資深媒體人野嶋剛2日透露，日本政府內部在剛開始討論時，曾提出無償向台灣提供100萬劑AZ疫苗的方案，但有國會議員認為數量太少，與台灣對2011年311震災的鉅額捐款不成比例，提議將總數量提高至1000萬劑，佔日本AZ疫苗「現貨」的1/3。

日本首相菅義偉2日才在與疫苗全球取得機制共同主辦的線上疫苗高峰會議中表示，將經由疫苗全球取得機制等複數途徑，向其他國家和地區提供在日本製造的3000萬劑疫苗。而提供給台灣的疫苗之所以並非經由疫苗全球取得機制，是因為該管道較花時間，恐怕難以因應台灣目前面臨的緊急需求。

日本外務大臣茂木敏充3日在參議院外交國防委員會中提到，台灣預計7月後將完善國產疫苗生產準備，但目前在疫情升溫下，面臨緊急需求，呼籲應盡快向台灣提供疫苗。

(中時新聞網)