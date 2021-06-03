紐約聯邦儲備銀行周四(3日)宣布，美國聯準會(Fed)將在下周一(7日)起將逐步拋售公司債ETF，成為疫情以來獲得大量公司債後首度減持，預料是開始試水溫調動限寬鬆政策(QE)的第一步，加上就業市場數據獲得大幅度改善，但是美股3大指數期貨盤前走跌。美股開盤後，跌勢持續擴大至超過240點，代表科技股的那斯達克指數大跌近1.5%。

截至台灣時間3日晚間10點10分，道瓊工業平均指數下跌119.05點或0.34%、暫報34,481.33點；標普500指數下跌22.28點或0.53%、暫報4,185.84點；那斯達克指數下跌130.07點或0.95%、暫報13,626.26點；費城半導體指數下跌47.24點或1.48%、暫報3,149.73點。

5大科技巨頭除微軟齊跌，電動車大廠特斯拉股價下跌1.34%、暫報597.01美元。台積電ADR股價下跌1.56美元或1.31%、暫報117.39美元；聯電ADR股價上漲0.16點或1.69%、暫報9.63美元。

紐約聯邦儲備銀行周四宣佈，美國聯準會將於6月7日開始逐步減持其投資的公司債ETF，這是減持在疫情爆發後大量買進公司債的投資組合舉動的第一步。由於美國聯準會多位官員提論將在未來調整貨幣政策，時間可能落在夏季、也就是可能面臨高通膨壓力的時間點，根據美國聯準會資料顯示，截至4月30日，擁有138億美元的未償還貸款，包括約86億美元的公司債ETF和52億美元的公司債。

美國勞工部周四公布最新上周初領失業金人數，來到38.5 萬人，為去年新冠疫情爆發以來，首度跌破 40 萬人關卡，至於有小非農之稱的ADP 新增就業人數達 97.8 萬人，同創去年年 6 月以來最大，顯示美國經濟正從疫情陰霾下擺脫。

(中時新聞網)