美國中部的懷俄明州州長在星期三表示，州政府與蓋茲的「泰拉能源」( TerraPower LLC)先進核能反應爐公司 和太平洋電力系統( PacifiCorp)合作，選擇在一座退役的燃煤電廠，做為新型核能反應爐的廠址。

路透社報導， 15 年前，蓋茲創立了「泰拉能源」，致力發展可消化核廢料的第4代反應爐，他並找到華倫巴菲特(Warren Buffett)合作，巴菲特手下有太平洋電力系統公司。

蓋茲的反應爐是一種使用鈉冷卻的行波式示範反應爐，它與傳統的核反應爐有許多不同，比如體積較小便於興建，更重要的是燃料也不相同，它可以使用現行核反應爐在運轉之後的用過核燃料。

懷俄明州州長馬克戈登(Mark Gordon)說：「懷俄明是美國最大的煤碳生產州，如今已需要轉型，因此與蓋茲的合作，將是我們實現負碳排放最快、最清晰的手段。核電顯然是新能源戰略的一部分。」

該計畫將會興建1座345 百萬瓦的鈉冷卻式快中子反應爐(大陸稱為「快堆式」)，它採用熔鹽式的儲能，而且可以調整功率，在尖峰用電時，可以將系統功率輸出提高到 500 百萬瓦。泰拉能源去年表示，這座示範爐將耗資約 10 億美元。

去年年底，美國能源部提供泰拉能源8000 萬美元的初始資金，用於展示鈉冷卻快中子技術，泰能能源總裁兼首席執行長克里斯‧勒維克( Chris Levesque )表示，「這座示範爐的建設時間大約需要7年。因此我們可以在 2030 年代時，使用這種清潔能源。」

快中子反應爐是以現行反應爐所用剩的乏燃料做為反應材料，乏燃料有著大量的鈾238，它們無法在現行反應爐運作，但是快中子爐卻可以。一些核電專家警告說，快中子爐的風險可能高於傳統的慢中子爐。他們的擔心也是有依據的，早在1950年代，美國與蘇聯都有快中子爐的研究，後來都因為運作的故障與風險而停止。

而且，快中子爐的運作過程中，會產生核武器的原料，也就是鈽。其實快中子爐主要就是鈽來反應的。

勒維特說，這種疑慮可以理解，但是經過50年的發展，我們對核能的理解更為成熟，現在的快中子爐反而可以減少核武擴散的風險，因為它們會持續消化核廢料。

除了使懷俄明州有無碳電力以外，參議員約翰巴拉索(John Barrasso )還表示，核能技術的復興，還可以提振該州曾經活躍的鈾礦開採業。

巴拉索是參議院能源委員會的共和黨召集人，他曾經發起好幾項重振核能的立法，於 2019 年簽署成為法律，這些新法律對泰拉能源這種先進核反應技術是很友善的。

(中時新聞網)