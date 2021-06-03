疫情嚴峻全台拚防疫，1名網友說他所居住的社區日前因防疫、避免群聚考量，將原本提供住戶丟垃圾的集中箱撤走，要求住戶自行丟棄；他痛批全社區800戶住戶同時下樓、擠電梯、站巷口等垃圾車才是「最大的群聚」，直言此措施根本不合理；網友則回應「管理費不是包含垃圾處理？要不要也不用繳了？」

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他所居住的大樓日前貼出新公告，社區管理委員會為了避免住戶群聚，將原本收集大樓垃圾的垃圾鄉收起，避免住戶下樓放置垃圾時增加感染風險，因此要求住戶改以自行外出倒垃圾；但原PO怒批，「是我理解錯誤嗎？800戶的大樓，大家一起出來倒垃圾，才是最大的群聚吧！」

1名網友所居住的社區因防疫考量，將垃圾集中箱撤走，他痛批全社區800戶住戶同時下樓、擠電梯、站巷口等垃圾車才是「最大的群聚」。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

許多網友也回應，「管理費不是也包含垃圾處理費嗎？要不要也收起來不要繳了」、「原本大樓倒垃圾不太會遇到鄰居啊」、「本末倒置＋１」、「很多人趁疫情偷懶還一堆理由」、「全大樓同時間一起搭電梯、等垃圾車、上下樓，不是更容易群聚嗎？」「你可以反問，800戶怎麼同時間分流倒垃圾，發號碼牌？」

由於民眾外出倒垃圾為「戶外活動」，依三級警戒規定應全程配戴口罩，各縣市環保局也頻頻呼籲，民眾應事先準備好要丟的垃圾及資源回收物，在等待垃圾車時減少交談、保持適當距離，回收物要確實清洗完再交給回收車。而民眾因防疫待在家確實也會造成垃圾量增加，不過該社區卻要求住戶外自行丟棄，不但增加與鄰居接觸的機會，上下樓時也會與同棟住戶處在電梯密閉空間，防疫效果不增反減。

(中時新聞網)