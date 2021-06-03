《產經新聞》3日透露，此次日本能迅速與台灣達成共識，敲定提供疫苗的相關事宜，其實不全是政府官員們的功勞；包括日本前首相安倍晉三、曾任安倍晉三首相輔佐官的薗浦健太郎等自民黨議員，才是真正的「幕後推手」。

根據報導，台灣在5月中疫情擴大後，便透過多個管道向日方詢問「是否能通融約100萬劑疫苗」。薗浦健太郎5月24日邀請我駐日代表謝長廷，以及美國駐日代理大使楊舟（Joseph M. Young）進行「意見交換」，並在會中表示，日本目前無法將AZ疫苗用於公費施打，有意讓給台灣；不僅謝長廷同意，楊舟還稱讚：「這是個好主意。」

薗浦健太郎隔天將此事回報老上司安倍晉三，後者回答：「立刻去辦吧。」由於讓渡國有財產與財務省有直接關係，在先向日本副首相兼財務大臣麻生太郎報告後，也取得日本首相管義偉的同意，並由內閣官房長官加藤勝信擔任各部會之間的協調任務。

報導指出，日本外務省原本考慮透過疫苗全球取得機制（COVAX）向台灣提供疫苗，但安倍晉三等議員認為「太花時間了」，台灣方面也強調跟數量比起來，提供的速度更為重要，因此日本政府轉換方針，改為直接向台灣提供。

由於台灣和日本已多次在對方發生災難時提供援助，日方認為在此前提下，日本民眾應該都能理解政府的決定。《產經新聞》指出，除了目前已決定要提供的疫苗外，日本政府也正考慮向台灣提供更多AZ疫苗。

(中時新聞網)