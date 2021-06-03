今(3日)是新疆女神迪麗熱巴29歲生日，不僅老闆楊冪也親自送上祝福，工作室也幫她辦了生日直播，還曝光了最新寫真大片，好狀態讓網友都驚呼連連。

迪麗熱巴穿著藍色條紋襯衫搭白T現身生日直播，少女感十足，而在沒有P圖的情況下，她的狀態依舊非常好，皮膚白皙緊緻，臉上也沒有任何瑕疵，高顏值讓人驚艷不已。

迪麗熱巴直播狀態非常好。(圖／翻攝自微博)

迪麗熱巴下衣失蹤秀一雙美腿。(圖／翻攝自微博)

而工作室也曝光一組她最新寫真大片，坐在地上的她，製造出下衣失蹤的氛圍，辣秀筆直美腿，好身材一覽無遺，粉絲看了都驚呼「大美女生日快樂」、「太好看了」、「美炸了」。

其實，迪麗熱巴和楊冪屢爆出不合傳聞，但今天是迪麗熱巴的29歲生日，楊冪一早就現身微博留言替她慶生：「生日快樂大大寶貝貝」，還釣出迪麗熱巴開心回應：「謝謝美人的祝福」，雙姝好交情全都露。

擁有新疆血統的迪麗熱巴，一出道就以盛世美顏受到關注，不過人紅是非多的她，之前主演古裝劇《長歌行》上映後，就頻受爭議，不僅造型被指顯老，又遭網友爆料沒有難度的鏡頭使用替身，遭質疑不敬業。

不過事後官方放出花絮影片，是迪麗熱巴拍攝這段打戲的過程，為了拍好閃避短刀的戲碼，跟對戲演員、武術指導老師反覆排練，直接打臉替身傳聞。

(中時新聞網)