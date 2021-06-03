全球晶圓代工龍頭台積電上修今年半導體產業 （不含記憶體） 年成長將達12%，晶圓代工產值估成長16%，台積電美元營收預計成長20%，今年4月宣布未來3年資本支出達1000億美元，台積電總裁魏哲家指出，台積電營運進入高成長期，5G、高效能運算（HPC）等相關應用對於先進製程需求強勁，從2021年至2025年營收年複合成長率以美元計價將達10％到15%。至於這次台積電2021技術論壇，魏哲家再強調，由於運算能力與高效網路建設，帶動HPC需求激增，成為驅動半導體成長的動力之一。

從台積電財報來看，2021年第一季的產品營收貢獻，有35%來自HPC、季增14%，台積電7奈米製程來自於HPC訂單也不斷擴張。據digitimes報導，除了AMD、NVIDIA、現場可程式化邏輯閘陣列(FPGA)設計業者賽靈思(Xilinx)與預計對外擴大下單的英特爾都有下單，包括CPU、GPU需求，甚至連有望在3奈米下單的英特爾，也可能委由生產FPGA。至於根據ARM架構自研CPU的蘋果，與多家ASIC、AI晶片大廠都打算在未來幾年跟著產品需求，委由台積電代工生產HPC晶片。

就在2021技術論壇開始前，市場傳聞AMD下半年將加快小晶片（chiplets）架構處理器的先進製程研發及量產，並向台積電預定2022~2023年的3/5奈米製程產能，預計明年先推出出5奈米Zen 4架構處理器，2023甚至是2024年推出3奈米Zen 5架構處理器，到時AMD將成為台積電3/5奈米製程HPC最大客戶。

AMD執行長蘇姿丰也在2021年台北國際電腦展（Computex）發表主題演說，並以「AMD加速推動高效能運算產業體系的發展」為題，分享超微對未來運算的願景，對各界闡述擴大採用AMD的HPC產品與繪圖解決方案。

台積電目前主力產品為智慧型手機、HPC產品，兩者占營收貢獻就占8成，甚至在2021年首季，智慧型手機還季減6個百分點，HPC則受惠5G帶動資料中心、人工智慧(AI)及物聯網(IoT)等需求激增，營收貢獻而有所成長。

除了上述公司，Google、亞馬遜甚至是阿里巴巴，也打算將自研的AI晶片委由台積電代工生產，甚至連挖礦機大廠比特大陸，也有望重新出發再搶市，預料將捧著現金跟台積電下單5奈米製程。

(中時新聞網)