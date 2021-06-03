中華男足明晨0時將在世足資格賽對陣尼泊爾，總教練王家中公布先發11人，中華隊大門由施信安把守，日籍歸化好手小森由貴在他的台灣處女秀先發上陣，在4-2-3-1陣型中與隊長吳俊青擔任雙墮後中場，箭頭則由李茂出任。台灣球迷可從博斯運動二台與中華足協官方臉書粉絲團收看此役直播。

王家中表示，尼泊爾周日先到沙烏地阿拉伯與伊拉克踢了友誼賽，適應中東氣候的狀況可能比中華隊好，為了避免在乾燥酷熱天氣下過度消耗體力，中華隊會先以半場防守為主，力求不失球，再耐心尋找破門機會，盼能全取3分。台灣、加拿大混血好手蔡立靖因為剛抵達科威特，狀況仍在調整，可能最後15分鐘才會上場。

中華隊目前在B組5戰盡墨，最虧的就是前年主場0比2不敵尼泊爾，此役必須討回公道才能追平尼泊爾積分。只是在淨勝球方面，中華隊目前落後尼泊爾9球很是吃虧，想搶第4名後兩戰對澳洲、地主科威特仍得壓低失球，但若不能先擊敗尼泊爾，也就免談了。

中華隊vs.尼泊爾先發陣容如下：

23施信安（GK）

20白劭宇、3陳庭揚、6陳威全、5程昊

16小森由貴、11吳俊青（隊長）

22陳瑞杰、13林昌倫、14陳昭安

9李茂

(中時 )