美國《財星》（Fortune）雜誌2日公布2021年全美500大企業排行榜（以營收計），美國零售巨擘沃爾瑪連續9年蟬聯榜首，但以獲利來看，仍由蘋果稱王。

沃爾瑪憑藉2020年超過5,590億美元的營收，穩座龍頭寶座，較排名第二的電商巨擘亞馬遜高出逾1,700億美元。新冠肺炎疫情帶動網購潮，在美國實行封鎖令和社交距離期間，許多消費者利用沃爾瑪的線上購物與路邊取貨服務，帶動電商業務營收激增79％。

網購趨勢亦大力提振亞馬遜業績，協助該公司連續2年名列排行榜第2名。亞馬遜2020年營收達3,860億美元，較2019年勁揚37.6％，遠遠超越沃爾瑪7.6％的營收增幅。亞馬遜2020年淨利達213億美元，年增幅高達84％。

蘋果以2,745億美元的營收位居排行榜第3名，不過以獲利來看，蘋果的表現傲視美國其他企業，金額高達574億美元。疫情帶動居家辦公與遠距教學趨勢，蘋果的iPad和麥金塔電腦銷售創下史上新高紀錄。

石油巨頭艾克森美孚（Exxon Mobil）在2021年的排行榜滑落7個名次，免強守住第10名。疫情期間許多企業與工廠暫時關閉，居家防疫讓休閒旅遊和通勤停滯，石油需求急速萎縮，導致艾克森美孚2020年營收銳減31.5％。

疫情下連鎖藥局CVS Health與聯合健康集團（UnitedHealth Group）業績不俗，兩家企業擠進排行榜前5名，分別排名第4和第5名。CVS女執行長林奇（Karen Lynch）創下《財星》500大企業女性執行長排名最高紀錄。

2021年的全美500大企業共有41名女性執行長，人數創下歷史新高。

過去一年來全球深受疫情所擾，部分企業雖然能維持業務繁盛，但許多業者遭受打擊。2021年《財星》全美500大企業排行榜的門檻是營收54億美元，較2020年低了5％。108家美國企業在2020年合計損失2,240億美元，寫下大蕭條以來最高紀錄。

(工商 )