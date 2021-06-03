白宮今天宣布，將在6月底釋出到海外的8000萬劑疫苗中，有700萬劑將送往南亞與東南亞，對象包括台灣、印度、馬來西亞、越南及太平洋島國。對個別國家提供的疫苗數量，目前尚不清楚。

700萬劑疫苗將送往亞洲，支援對象包括台灣。（圖片翻攝自白宮新聞稿fact sheet）

(中央社)