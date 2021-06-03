阿姑的新歡甜甜。（李朝永提供）

甜甜竟然學會滑手機。（李朝永提供）

台灣疫情嚴峻，眼見確診人數居高不下，明星獅子會創辦人、資深製作人周遊（阿姑）、導演老公李朝永與擔任獅子會A2區公關長的乾女兒林詩涵，日前發起捐贈篩檢艙善舉，獅子會A2區總監黃美麗馬上動員獅友，發揮「WE SERVE 我們服務」的獅子精神，捐贈8座「正負壓檢疫亭」及千套防護衣，市價超過530萬元，希望保護第一線抗疫的醫護人員。而憂心疫情的阿姑，在跟在國立台北商業大學跟學生們進行遠距教學時，也談到哽咽落涙，連上課的同學們也感動哭了！

疫情爆發以來，年過80阿姑與老公足不出門，除了乖乖宅在家裡防疫，也在家裡進行遠距教學，她鼓勵學生不要覺得待在家裡無聊，可以看看書、想些事情來做，因為書中自有顏如玉，看書可以學到很多，也可以看每一個人成功的歷史，有空就多看書，絕對有幫助，不要無聊。此外，她也播放《看不見的愛》電視電影給同學欣賞，是敘述一對視障、聽障的夫妻努力向上，以萬華剝皮寮為背景的故事影片，希望帶給同學正能量。

這些宅在家的時間裡，阿姑最常做的事，就是陪6個月大的愛犬「甜甜」玩耍。聰明貼心的甜甜，不僅會坐下、趴下、轉圈、還會表演「裝死」，妙的是，還學會了滑手機，讓阿姑的居家防疫生活充滿歡樂不無聊。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )