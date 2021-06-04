國內新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增366例COVID-19確定病例，分別為364例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案219例，總計585例。不過，就在一片愁雲慘霧之中，花蓮慈濟醫院卻突然傳出歌聲，真相讓大批網友深受感動，直呼「最棒的醫護團隊」。

花蓮慈濟醫院1日在臉書發文透露，「6月1日下午，『您好，我們是專責病房的照護團隊…，祝妳生日快樂…』本院Covid-19專責病房傳來『生日快樂歌』，原來夥伴們正在錄製影片，準備為已入院對抗新冠病毒多天的病人送上最誠摯的祝福。」

「故事是這樣開始！」院方提到，「專責病房護理師下午接到醫院同仁輾轉送到病房的一束花卉及禮物，轉達這是病人同事送來的祝福。這位病人已住院治療多日，在生日這一天，同事雖然不能像過去一樣一起幫她慶生，但是大家沒有忘記她的生日，希望透過禮物和鮮花，祝福她早日康復出院。」

花蓮慈濟接著說，「照護團隊得知病人生日，立即快速的錄製生日快樂歌，並將影片line到病人手機，病人收到禮物後及照護團隊的祝福，很感動也很開心，她希望透過臉書表達她現在狀況還不錯，她很感謝同事友人和團隊對她的生日祝福，她祝福自己早日康復，也希望疫情可以趕快結束。」

貼文曝光後，其他網友紛紛留言「感恩團隊的用心照護」、「最棒的醫護團隊」、「辛苦你們了！早日康復，大家平安健康」、「醫護的卡片也太感人」、「醫護人員辛苦了，繼續加油打氣」、「感謝有你們，祝福生日快樂」。

(中時新聞網)