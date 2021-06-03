台灣本土確診病例擴大，日本提供台灣124萬劑AZ疫苗，將在明日下午由日航運抵桃園機場，後續總量有望達到1000萬劑。駐日代表謝長廷3日晚間在臉書表示，疫苗沒有上飛機前，都還可能變卦，不得不保密到底。

謝長廷原定前往東京會場出席外交部長吳釗燮於日本外國特派員協會線上演講會，卻臨時改變行程未出席，一般認為是去處理疫苗送台事宜。日本提供台灣AZ疫苗，不是透過COVAX平台，而是從日本直送台灣。

謝長廷3日晚間在臉書貼文表示，國家處境特殊，國際爭奪疫苗激烈，疫苗沒有上飛機前，都還可能變卦。眼看台灣疫情擴大，威脅大家生命健康，也是心急如焚，守護這批疫苗安扺家鄉，是最優先的使命，職責所在，不得不保密到底。這段期間，針對關心朋友的詢問，無法和盤托出，一一給予滿意的回答，在此致歉。

謝長廷2日在臉書貼出駐日代表處宴客廳廚房冰箱的照片，並表示AZ疫苗只需冷藏在2至8度的空間，一般企業或醫院的冰箱就可處理。駐日代表處的宴客廳廚房也有大型冰箱，冷藏室6度，冷凍室零下21度，一周前打掃乾淨，最初是想爭取到日本的疫苗，如果數量不多，暫時放在這裡，可以節省近百萬日圓的倉庫保管費。當時就在暗示，日本AZ疫苗，即將送出。

(中時新聞網)