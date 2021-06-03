網友發文表示對台灣機場檢疫鬆散感到驚訝。（截自臉書社團《爆怨2公社》）

台灣防疫神話破功，《彭博社》指出，台灣對防疫成就的自滿，侵蝕了台灣的防線。一位從國外回國的民眾，相當訝異台灣入境竟然不用採檢，相較她前往大陸，不但一入境就被採檢，且28天內被採檢了6次，台灣相對鬆散。眾多網友也紛紛回應：「太離譜」、「真的鬆散」、「台灣現在變成這樣也不意外」。

「我要抱怨我太大驚小怪」，一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，她5月24日入境台灣，而她入境大陸除了要附72小時核酸，在機場每個人都要採檢，採檢完專車統一送防疫旅館隔離14天，第3天跟第13天又要採檢，出了防疫旅館後第3、7、14天都要到地方醫院採檢，所以28天內被採檢了6次。

而她入境台灣也抱持著要被採檢的心情，但「回過神來，我已經搭上了防疫計程車到了防疫酒店。啊？原來入境不用採檢！不過我還是有附72小時的核酸啦，很安全的。」

這名網友表示，希望能入境篩檢、入境集中隔離、防疫旅館的工作人員不用暴露在高風險、並希望入境的無症狀可以及早被發現。

而眾多網友也紛紛回應：「沒想到入境台灣的防疫居然是這麼的鬆散！那台灣現在變成這樣我也不意外了！完全就是太自以為是的下場」、「我朋友三月多從大陸入境台灣就是如此鬆散了 當初我也很驚訝🙄️現在想想 難怪」、「台灣一直都是如此啊，之前很多人發文訝異台灣防疫如此佛系，但顯然官員們看不到聽不到感覺不到」、「有對比沒傷害！自以為是的防疫還聽不了真話，才會變成今天這麼多無辜的人喪命！」、「這樓應該要幫高調一下~看看別人做的(等等應該有一堆人就叫我過去大陸了)」。

(中時新聞網)